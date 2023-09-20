Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan şahsın İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S. adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA