İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa