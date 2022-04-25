İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde... - Haberler

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İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı: 'Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde...

İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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