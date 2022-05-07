İçişleri Bakanlığı: "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022... - Haberler

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İçişleri Bakanlığı: "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı: 'Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022...

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 1 kg.

İçişleri Bakanlığı : "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 1 kg. plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 1 adet kesilmiş roketatar harp başlığı, 2 adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bitlis, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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