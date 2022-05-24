İçişleri Bakanlığı: "Biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü" - Haberler

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep- Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

"Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, biri gri kategoride"

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu, biri yeşil, biri gri kategoride. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle 'Yeşil' kategoride aranan, İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm. J. III. Kad. Çvş. Abdülmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi 1 astsubay ve 1 Uzman Jandarma Çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa