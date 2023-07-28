İçişleri Bakanlığı: "10 jandarma personelinin şehit edildiği 11 jandarma personelinin yaralandığı eylemlere katılan terörist etkisiz hale getirildi"
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İçişleri Bakanlığı: "10 jandarma personelinin şehit edildiği 11 jandarma personelinin yaralandığı eylemlere katılan terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı : "10 jandarma personelinin şehit edildiği 11 jandarma personelinin yaralandığı eylemlere katılan terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa