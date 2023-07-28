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İçişleri Bakanlığı: "10 jandarma personelinin şehit edildiği 11 jandarma personelinin yaralandığı eylemlere katılan terörist etkisiz hale getirildi"

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanlığı: "10 jandarma personelinin şehit edildiği 11 jandarma personelinin yaralandığı eylemlere katılan terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı : "10 jandarma personelinin şehit edildiği 11 jandarma personelinin yaralandığı eylemlere katılan terörist etkisiz hale getirildi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma 3. Sayfa Haberler

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