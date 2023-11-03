İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı.
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton100 kg uyuşturucu ele geçirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa