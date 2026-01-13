Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle bir araya geldi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev yeri değişen ve yeni atanan valilerle bir araya gelerek, valilerin sorumlulukları ve halka hizmetin önemine vurgu yaptı. Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda azimle çalışacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev yeri değişen ve yeni atanan valiler ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Valilerimiz, aziz milletimizin sesi, nefesidir. Valilerimizin her biri, görev yaptığı ilde her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlayabilmek adına büyük bir sorumluluk taşıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak. Kimin bir derdi var, bu derde nasıl derman olabiliriz, nasıl hayırda yarışabiliriz, hepsi sorumluluk alanlarımız içinde. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' sözü valilerimizin ve tüm mülki idare amirlerimizin rehberidir. Görevimizi yaptıktan sonra aldığımız hayır dua, mükafatların en büyüğüdür. Bu anlayışa Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için azimle, özveriyle, kararlılıkla çalışacağız. Görev yerleri değişen ve yeni atanan Valilerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

