İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı "Sis Operasyonu" düzenlendi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı "Sis Operasyonu" düzenlendi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı "Sis Operasyonu" düzenlendi. Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltına alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa