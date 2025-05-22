İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 272 torbacı...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 272 torbacı yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 272 torbacı yakalandı." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa