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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu Kartelinin Elebaşı İstanbul'da Yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Hollanda İstanbul Yakalama Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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