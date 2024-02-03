İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu Kartelinin Elebaşı İstanbul'da Yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandı" - ANKARA