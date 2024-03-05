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İstanbul'da İsrail istihbaratına karşı 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul İsrail İsrail İstanbul Operasyon 3.Sayfa Haberler

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