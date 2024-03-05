İstanbul'da İsrail istihbaratına karşı 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı." - ANKARA