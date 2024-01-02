İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen 'Köstebek' Operasyonunda uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak 33 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Köstebek" Operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı" - ANKARA