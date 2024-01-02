Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen...

Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen 'Köstebek' Operasyonunda uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak 33 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Köstebek" Operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Yakalama Operasyon 3.Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title