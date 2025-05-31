İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası Aranan Şahıslar Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası Aranan Şahıslar Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 6 kişinin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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