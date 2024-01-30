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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejisinin belirlenmesi için 'Göç Kurulu' toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak, insanı önceleyen bir göç anlayışının uygulanacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit

Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının ilk 'Göç Kurulu' toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejisinin belirlenmesi için 'Göç Kurulu' toplantısının gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye devam edileceğini belirterek, "Ülkemizin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli Göç Kurulumuzun 2024 yılı ilk toplantısını Bakan Yardımcılarımız, Göç İdaresi Başkanımız, Göç Kurulu üyelerimiz ve ilgili birim yöneticilerimizle birlikte gerçekleştirdik. İnsanı önceleyen, aynı zamanda kamu düzenimizden ve güvenliğimizden taviz vermeyen bir göç anlayışını uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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