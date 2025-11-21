Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Üç Faili Meçhul Cinayeti Aydınlattıklarını Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli, Çorum ve İzmir'de işlenen üç farklı faili meçhul cinayetin 2025 yılında kurulan özel ekipler aracılığıyla aydınlatıldığını açıkladı. Gelişen teknolojik imkanlar ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli, Çorum ve İzmir'de üç farklı faili meçhul cinayetin polis ekiplerince aydınlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Aralık 2005 tarihinde İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi 'kasten öldürme' suçundan da tutuklandı" dedi.

"Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur"

Kabine dönemlerinde herhangi bir faili meçhul cinayet olmadığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'özel polis ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor, yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.