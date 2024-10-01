İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Türkiye Yüzyılı'nı huzurun Yüzyılı yapacağız"

ANKARA - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2024-2025 Yılı Açılış Töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye Yüzyılı'nı huzurun Yüzyılı yapacağız. Bunun için gece gündüz durmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2024-2025 Yılı Açılış Töreninde konuştu. Konuşmasında askeri öğrencilere seslenen Bakan Yerlikaya, "Kurulduğu 2016 yılından itibaren, 34 bin 775 öğrencimizi mezun eden akademimiz, Jandarma Teşkilatımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın gücüne güç kattı. Bugün de akademimiz de 7 bin 208 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu büyük bir mutluluk. Çünkü eğitimleriniz bitince, sizlerin de katılımlarıyla bu komutanlıklarımız, daha da güçlenecektir. Eğitimlerinizi büyük bir başarı ve fedakarlıkla taçlandırarak milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği için can siperane çalışan, bu uğurda şehitler ve gaziler veren Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza katılacaksınız. Şanlı üniformalarınızı giyeceksiniz" dedi.

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, bu güvenlik ihtiyacını karşılamada ve ülkemizi olası tehditlere karşı korumada önemli bir rol üstlenmektedir"

Jandarmanın ve Sahil Güvenliğin ülkedeki en önemli güvenlik güçlerinden olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Binlerce yıllık devlet geleneğimize baktığımız zaman, kurduğumuz bütün devletlerde emniyet ve asayiş işlerini yürüten kurum ve yöneticilerimiz olmuştur. Modern devletin inşa süreci ile birlikteyse; devletin ve milletin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı etkili bir şekilde korunması hayati önem taşımıştır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, bu güvenlik ihtiyacını karşılamada ve ülkemizi olası tehditlere karşı korumada önemli bir rol üstlenmektedir. Bütün gayretimiz; ülke sathının tamamında, çağın gerekliliklerine uygun donanım ve yeterliliklere sahip, tüm vatandaşlarımızın huzur ve sükununu temin edecek, vatan evlatları yetiştirmektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bu misyonu şiar edinmiştir" diye konuştu.

" Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız"

Türkiye'de huzur ve güvenliğin devamı için daima çalışacaklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Jandarmamız, Emniyetimiz, Sahil Güvenliğimiz ne kadar güçlü olursa biliyoruz ki asayiş hizmetlerimiz de o kadar başarılı olur. Jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin daha da güçlenmesi adına el birliğiyle çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürürken, Türkiye Yüzyılı'nı huzurun Yüzyılı yapacağız. Bunun için gece gündüz durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Alacağınız eğitim sadece size değil, aynı zamanda milletimizin refahına, ülkemizin güvenliğine yapılmış bir yatırımdır"

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da askeri öğrencilere hitap ederek, "Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar halkımız huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışmış, milletimizin güvenine layık olma bilinciyle hareket etmiştir. Burada bulanan siz gençler, bu teşkilatın geleceği, ülkemizin yarınlarının teminatısınız. Bu nedenle burada alacağınız eğitim sadece size değil, aynı zamanda milletimizin refahına, ülkemizin güvenliğine yapılmış bir yatırımdır" dedi.

"Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiklerine değinen Orgeneral Çardakcı, "Ülkemizde terörle mücadelede çok önemli başarılar elde edildi. Bu başarılar, ülkemizin dört bir yanında sağlanana huzur ve güvenin temelini atmıştır. Ancak bu başarı bizi rehavete sürüklememelidir. Bu başarılar yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Önümüzde daha geniş bir sorumluluk alnımız var; asayiş sağlanması ve milletimizin huzurunun sağlanıp daha da ileriye taşınması. Gücümüzü artık asayiş ve emniyet güçlerine daha fazla yönlendirerek milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.