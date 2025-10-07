İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Türkiye'nin huzuru için 7/24 sahadayız'

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2025-2026 Yılı Açılış Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri ailemiz 675 bin ferdiyle; kara, mavi ve siber vatanda, Türkiye'nin huzuru ve milletimizin güvenliği için yılın 365 günü, 7 gün 24 saat sahadadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen, 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2025-2026 Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasında askeri öğrencilere seslenen Bakan Yerlikaya, "Sizler; komutanlarınız, hocalarınız gibi, ömrünüzü aziz milletimize, devletimize ve insanlığa vakfetmenin ilk adımını atıyorsunuz. Bu kürsülerde anlatılan her cümle, verilen her ders; sahada alacağınız her kararın doğruluğunu, karakolda kuracağınız her cümlenin ilmini, sınır hattında vereceğiniz her selamın ahlakını içerecek. Attığınız bu adım, bir istikamet tayinidir. Bugün başlayan yolculuk, sadece bir meslek değil; şerefle taşınacak bir dava, omuzlanacak bir yük ve gerektiğinde uğruna can verilecek bir yemindir" dedi.

"2016'dan bugüne mezun sayımız 40 bin 163'e ulaşmış durumda"

Akdeminin kurulduğu günden bu yana 40 binden fazla mezun verdiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Akademimizin misyonu; insani, milli ve manevi değerler çerçevesinde, lider yetkinliklere sahip subay ve astsubaylar yetiştirmektir. Vizyonu ise güvenlik alanında öncü rol üstlenen, bilgi üreten, sürekli yenilenmeyi benimseyen, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmaktır. Akademimiz de; 2025-2026 döneminde, subay ve astsubay adaylarımızdan oluşan 7 bin 355 öğrencimiz farklı kampüslerde eğitim görüyor. 2016'dan bugüne mezun sayımız da; 40 bin 163'e ulaşmış durumda. Rütbeli ve sivil akademisyenlerden oluşan 277 hocamızla, hem teoriyi hem de tecrübeyi aynı kürsüde buluşturuyoruz" diye konuştu.

"12 farklı ülkeden, 161 uluslararası öğrenci aramızda bulunuyor"

Diğer ülkelerden öğrencilerde akademide eğitim verildiğine değinen Bakan Yerlikaya, "Akademimiz, gönül coğrafyamızdan gelen kardeşlerimizi de eğitmektedir. 1991'den bu yana; 49 ülkeden bini aşkın uluslararası öğrenciye eğitim verildi. Bugün 12 farklı ülkeden, 161 uluslararası öğrencimiz de aramızda bulunuyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin güvenlik diplomasisini; ortak tehditlere karşı müşterek hareket kabiliyetini güçlendiriyor" ifadelerine yer verdi.

"İçişleri ailemiz 675 bin ferdiyle yılın 365 günü, 7 gün 24 saat sahadadır"

Türkiye'nin huzur ve güveni için daima çalışacaklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, "İçişleri ailemiz 675 bin ferdiyle; kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda, Türkiye'nin huzuru ve milletimizin güvenliği için, yılın 365 günü, 7 gün 24 saat sahadadır. Teröre, organize suçlara, uyuşturucuya, siber tehditlere, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve tüm suç odaklarına karşı mücadelemizi; kanunların verdiği yetki, hukukun terazisi ve milletimizin duasıyla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim mottomuz, Türkiye'nin huzuru'"

Oluşturulmaya çalışılan güvenliksiz ortamına karşı mücadele ettiklerine değinen Bakan Yerlikaya, "Çağımızda, sadece suçla değil; insan ruhunu zehirleyen, küresel bir atmosferle de karşı karşıyayız. Bugün dünya ekranlardan, sosyal medyadan, haber bültenlerinden yayılan karanlık bir algıyla kuşatılıyor. Uzmanlar buna 'Acımasız Dünya Sendromu' diyor. Algıların gerçekliğin önüne geçtiği, ekrana bakan gözlerin hakikati değil, felaketi izlediği bir çağda yaşıyoruz. Bu, herkesin kötü, her yerin güvensiz olduğu düşüncesini büyüten bir yaklaşımdır. Her gün bombardımana tutulduğumuz bu karanlık içerikler, özellikle genç beyinlerde korkuyu büyütüyor. Bu da toplumsal bağları zedeliyor, bireyleri içe kapatıyor, güvensizlik üretiyor ve sonuç olarak devlete olan güveni aşındırıyor. Biz, bu zihinsel işgale karşı da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden Bakanlık olarak bizim mottomuz, 'Türkiye'nin huzuru'" diye konuştu.

"Her konuda hakkı, hukuku ve liyakati korumak için azami titizlik gösteriyoruz"

Bakanlığa bağlı tüm personelin haklarını gözettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Eşit ve adaletli İçişleri Bakanlığı olarak; polis teşkilatımızda, jandarmamızda, sahil güvenlik teşkilatımızda her konuda hakkı, hukuku ve liyakati korumak için azami titizlik gösteriyoruz. Adil, şeffaf, denetlenebilir, öngörülebilir bir insan kaynakları düzeni, hem kurum kültürünün hem de devlet işleyişinin sigortasıdır. Atama ve tayin sistemlerinden, özlük haklarına kadar her başlıkta; her bir mensubumuzun hakkını ve hukukunu korumak adına, düzenli iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Veri temelli, performans odaklı, adil bir çerçeveyi güçlendiriyoruz" dedi. - ANKARA