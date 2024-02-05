İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-36' Operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-36" Operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarında örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı" - TEKİRDAĞ