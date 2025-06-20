İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 3 Günde 190 Siber Suçlu Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 3 Günde 190 Siber Suçlu Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi suçlardan 190 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi, 15 milyon TL değerinde araçlara da el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında Son 3 Günde 190 Şüpheliyi Yakaladık"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlarda; 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlarda; 190 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı" adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman, Adana, Mardin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Antalya, Hatay, Kilis, Aydın, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale ve Adıyaman olmak üzere toplam 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 Milyon TL'lik 10 adet otomobile el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa
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