İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sivas ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 56 şüpheli...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sivas ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 56 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sivas ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa