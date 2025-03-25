Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

CHP lideri firmaları tek tek söyleyip, açıkça hedef gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında

Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Saraçhane'deki Gösterideki Hakaretleri Lanetledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de gerçekleşen gösteride Cumhurbaşkanına ve ailesine yönelik hakaretleri kınadı ve güvenlik güçlerinin gerekli işlemleri başlattığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title