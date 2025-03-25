İçişleri Bakanı Yerlikaya, Saraçhane'deki Gösterideki Hakaretleri Lanetledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA