İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adana'da gerçekleştirilen 'KALKAN-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığına karışan şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa