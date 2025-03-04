İçişleri Bakanı Yerlikaya, Saldırıya Uğrayan Çocukla İftarda Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da okuluna giderken sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "11 yaşındaki Tunahan yavrumuz 14 ay önce Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Bu elim olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan, iki kez beyin ameliyatı oldu. Tedavisi hala devam ediyor. Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA