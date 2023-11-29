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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş...

29 Kasım 2023 08:17 Son Güncelleme: 08:19 Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.