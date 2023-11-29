İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş...
Abone Ol
Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa