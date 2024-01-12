İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkogüç-43" operasyonlarında 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 305 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkogüç-43" operasyonlarında 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, operasyonlarda 305 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti. "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca 423 ekip, bin 435 personel, bir hava aracı ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen 'Narkogüç-43' operasyonları düzenlendi. Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle: Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 113 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 104 kilogram skunk ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 60 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 29 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 28 kilogram eroin, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 21 kilo 900 gram sentetik kannabionid, 25 bin adet uyuşturucu hap, 16 kilo 750 gram esrar, 14 kilo 650 gram skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele getirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 6 kilo 250 gram bonzai ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 kilogram kokain, 336 bin adet sentetik hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 ton 220 kilogram toz esrar ele geçirildi."

Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA