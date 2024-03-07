İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mersin'de Süleler adlı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda Süleler olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda, örgütün elebaşının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Mersin'de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı" - MERSİN