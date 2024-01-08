İçişleri Bakanı Yerlikaya: Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " - ANKARA