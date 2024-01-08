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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve diğer ilgili kurumların saha taramaları için ekipleri yönlendirdiğini açıkladı. Şu an için olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Pütürge AFAD Deprem 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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