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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.