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İçişleri Bakanı Yerlikaya: KISKAÇ-16 Operasyonunda 46 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen KISKAÇ-16 operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar kararlılıkla devam edecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen KISKAÇ-16 operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen KISKAÇ-16 operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; aralarında Ankara, İstanbul, Bursa ve Tokat başta olmak üzere 28 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonların detaylarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları ve örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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