İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırsaldaki Terörle Mücadele Faaliyetlerine Devam

Güncelleme:
Bakan Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında 2025 yılına kadar kırsalda 91 arazi taraması gerçekleştirildiğini ve birçok silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
