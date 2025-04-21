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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan üç şahıs yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahısların yakalandığını duyurdu. A.H. ve T.H.C.'nin Türkiye'ye iadeleri sağlanırken, F.M.'nin iade sürecinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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