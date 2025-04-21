İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan üç şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahısların yakalandığını duyurdu. A.H. ve T.H.C.'nin Türkiye'ye iadeleri sağlanırken, F.M.'nin iade sürecinin devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa