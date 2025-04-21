İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan üç şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor." - ANKARA