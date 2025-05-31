İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı Bültenle Aranan Şahıslar Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."