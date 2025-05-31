İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı Bültenle Aranan Şahıslar Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle uluslararası aranan S.A., G.K., M.Ş., A.S.A. ve diğer bireylerin yakalanarak ülkeye iadelerinin sağlandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa