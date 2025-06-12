Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan Şahıslar Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle uluslararası aranan A.A.Y., A.D., O.Ç. ve ulusal seviyede aranan İ.K. ile G.Y. isimli kişilerin Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. Bu şahısların Türkiye'ye iadeleri gerçekleştirildi. Yerlikaya, işbirliği sayesinde suçluların adalete teslim edileceğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa