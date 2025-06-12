Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan Şahıslar Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" - ANKARA