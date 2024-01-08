İçişleri Bakanı Yerlikaya: "KALKAN-7" Operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı"
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-7" Operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı"
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-7" Operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa