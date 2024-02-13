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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KAFES-39' Operasyonlarıyla 7 Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'KAFES-39' operasyonlarıyla İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya'da faaliyet gösteren toplam 7 organize suç örgütünün ele başı olan 7 kişi yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-39' operasyonlarında; İstanbul'da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş, Konya'da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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