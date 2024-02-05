Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-36' Operasyonunda Organize Suç Örgütü Çökertildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen 'Kafes-36' operasyonunda nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-36" Operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-36" Operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız", diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen "Kafes-36"operasyonlarında Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin; yabancı uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları, şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 2 adet otomobil, 33 adet cep telefonu, 27 adet sim kart, 47 adet farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Tekirdağ Dolandırıcılık Yakalama Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-9 ŞUBAT YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır Lyon - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı nereden izlenir? Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title