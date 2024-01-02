İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-27 Operasyonu'nda Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor." - ANKARA