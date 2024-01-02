İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-27 Operasyonu'nda Organize Suç Örgütü Çökertildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda elebaşı İlkay Yılmaz dahil olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa