İçişleri Bakanı Yerlikaya: Samsun'da yapılan operasyonda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen 'Çengel-6' Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi"
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen 'Çengel-6' Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa