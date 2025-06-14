İçişleri Bakanı Yerlikaya: Diyarbakır'da Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir operasyonda jandarmanın 100 tondan fazla toz esrar üretebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdiğini açıkladı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Jandarmamız Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdi" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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