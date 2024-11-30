Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler
Gürcistan'da AB müzakereleri askıya alındı, gösteriler şiddetlendi

AB kararı komşuyu karıştırdı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma 'Kuyu' Operasyonlarında 46 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından Kasım ayı içinde düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda tutuklananlar ve adli kontrol altına alınanlar da belirlenmiştir.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Kuyu" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Kuyu" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da R.B.'nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-47), Samsun'da N.B.'nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-48), Giresun'da R.N.'nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-49), Antalya'da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (Kuyu-50), 6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Kuyu" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandığını belirterek 29'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer 2 şüphelinin işlemlerine ise devam edildiğini bildirdi.

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul (Kuyu-47), Samsun (Kuyu-48), Giresun (Kuyu-49), Antalya (Kuyu-50) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit ve Şantaj, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma 'Kuyu' Operasyonlarında 46 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
img

UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
img

Genç doktorun kahreden sonu
img

Icardı mahkemeye çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.