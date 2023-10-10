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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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