İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi...
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa