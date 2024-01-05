İstanbul merkezli 7 ilde 'Kafes-29' operasyonuyla 2 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi, 61 şüpheli şahıs yakalandı." - ANKARA