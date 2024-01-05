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İstanbul merkezli 7 ilde 'Kafes-29' operasyonuyla 2 suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-29' operasyonlarında, Volkan Reçber ve Emrah Sever'in liderlik ettiği 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini ve 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi, 61 şüpheli şahıs yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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