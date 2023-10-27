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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Zaza Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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