İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü...
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa