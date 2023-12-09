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"Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KAFES-17" Operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8 'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında örgüte ait, 23 kg kokain, 95 kg eroin, 165 kg skunk, 15 kg metamfetamin, 10 bin 500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda, altın, TL ve döviz ele geçirildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Gaziantep Tekirdağ İstanbul Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Haberler

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