İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 512 düzensiz göçmen yakalandı. 'Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde' bu düzensiz göçmenlerden 318'ine evini kiraya veren 41 ev sahibine de para cezası uygulandı." - ANKARA