İstanbul'da KAFES-40 Operasyonlarıyla 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-40' operasyonları sonucunda, Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın liderlik ettiği 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda, örgüt elebaşlarından 2'si (1'i yurtdışında) dahil olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı" - İSTANBUL