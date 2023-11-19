Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'da düzenlenen 'KARTEL-3' Operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu...

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'da düzenlenen 'KARTEL-3' Operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da düzenlenen 'KARTEL-3' Operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Beşiktaş İstanbul Yakalama Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Haberler

title