İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'da düzenlenen 'KARTEL-3' Operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu...
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'da düzenlenen 'KARTEL-3' Operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da düzenlenen 'KARTEL-3' Operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa