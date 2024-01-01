İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 121 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi düzenlenen 'Kalkan-6' operasyonu kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 121 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen 'Kalkan-6' operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa