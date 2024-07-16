İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Hainler hangi kılığa girerlerse girsinler, devletimizin nefesi onların ensesindedir'

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Hainler hangi kılığa girerlerse girsinler, devletimizin nefesi onların ensesindedir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "O hainler hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi ine saklanırlarsa saklansınlar devletimizin nefesi onların ensesindedir. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Darbe girişimi esnasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı bölümlere karanfil bırakan Yerlikaya, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 8 yıl önce Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün bombalandığını ve 7'si polis, 6'sı sivil vatandaş olmak üzere 13 kişinin şehit olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz'da millet olarak çok farklı duyguları yaşadıklarını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İçimiz yanıyor çünkü şehitlerimiz, gazilerimiz var. Anaların yüreği yanık babaların boynu bükük. Evlatlar yetim, öksüz kaldı. Ama bir taraftan da gururluyuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği büyük liderlikle, milletimizin azmi, kararlılığı ve cesaretiyle, o hainlere fırsat vermedik. Bayrağımızı çiğnetmedik. Canımız pahasına da olsa vatanımızı koruduk."

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün de aslan yuvası olduğunu belirten Yerlikaya, "Kahramanlar ocağıdır. Bu ocak o gece darbecilere geçit vermedi. Vatanını, Milletini, bayrağını korudu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadeleyi durmadan ve duraksamadan sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"O hainler hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi ine saklanırlarsa saklansınlar devletimizin nefesi onların ensesindedir. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Çünkü şehit analarına, şehit babalarına, Şehit eşlerine ve evlatlarına sözümüz var. Milletimize sözümüz var. Bu yaptıklarının bedelini o alçaklara en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Mücadelemizi sürecek. Üzerinden değil 8, asırlar geçse de milletimiz, devletimiz, 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacak."

Programın sonunda ise şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.