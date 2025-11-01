İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "31 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 56 şüpheliyi yakaladık. 50'si tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel